- Disney fait un vœu pour Noël

Publié le Mardi 10 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Et réalisez un rêve...

Pour le plaisir des yeux, nous vous présentons le spot publicitaire de Disney pour les fêtes de fin d'année. Pas de maque, mais de la tendresse entre générations.Ce spot met en scène la peluche Vintage Mickey, en vente sur le site Disney Shop et dans les Disney Store encore ouverts...Les bénéfices de la vente de cette peluche iront à l'association " Make a Wish ", association qui permet aux enfants gravement malades de réaliser leurs rêves. Et même si, ici, à Gamalive, on est quand même vachement étonnés qu'aucun enfant n'ait le rêve de nous rencontrer, et qu'on le prend quand même un peu mal, et bien on trouve quand même chouette cette association et on relaie donc le message.D'autre part, sachez que Disney propose aussi aux familles de partager leurs souvenirs des fêtes de fin d’année sur Instagram, Facebook ou Twitter, accompagnés du hashtag #LoveFromDisney, et fera alors un don à Make-a-Wish pour chaque publication partagée.