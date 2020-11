- Les Xbox Series X et S sortent aujourd'hui

Publié le Mardi 10 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sans même une attestation

Bon, forcément, si vous les avez précommandées en boutique, vous êtes un peu dans la merde (ou plutôt, vous payez en plus des frais de port exhorbitants pour la recevoir chez vous à la place, avec ce que cela implique de retard lié aux aléas de La Poste).Mais sinon, hein, les nouvelles consoles Xbox Series X et Xbos Series S sortent aujourd'hui dans le commerce.Pour fêter ça, Microsoft a organisé une grande soirée de lancement dans une grande salle de Paris et... ah ben non, c'est vrai... mince... le confinement...Bon ben ils ont organisé une grande soirée virtuelle alors...Rendez-vous dès ce soir à 20h sur YouTube Twitch et Facebook Gaming . Vous pourrez découvrir plusieurs jeux tels que Gears Tactics, Gears 5, Destiny 2, Forza Horizon 4, Watch Dogs: Legion, Tetris Effect Connected, Assassin’s Creed Valhalla, Yakuza: Like a Dragon, The Falconeer, Grounded, The Medium, Dirt5, Halo MCC, Bright Memory et Scarlet Nexus.