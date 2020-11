The Mandalorian saison 2, épisode 2 : la critique

Publié le Mardi 10 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La passagère

Pour Sylvain, ce nouvel épisode de The Mandalorian n'est pas une réussite. Il a été déçu et trouve que, trop rapidement, la série retombe dans ses travers.Personnellement, si je lui concède un arrêt brutal et pas forcément nécessaire dans la quête du héros, il ne m'a pas spécialement déplu et j'en espère un rappel dans un futur épisode (qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien, quoi...).Vous allez aussi y découvrir que bébé Yoda est une vraie saloperie.