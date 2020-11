WRC 9 disponible sur Xbox Series X et S, bientôt sur PS5

Publié le Jeudi 12 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de plus

Déjà sorti sur PC, PS4 et Xbox One, WRC 9 est désormais disponible sur Xbox Series X et S, et le sera sur PS5 dès la disponibilité de la console.Au menu, 3 nouveaux rallyes (Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya), plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC, des nouveaux modes de jeu exclusifs et plus de 15 véhicules bonus ayant marqué l’histoire du championnat.A découvrir en 4K et 60 FPS sur les nouvelles consoles. Les joueurs ayant les versions PS4 ou Xbox One auront un accès gratuit au jeu sur PS5 ou Xbox Series. Ces versions intègrent la mise à jour d'octobre proposant 6 nouvelles spéciales pour le Rallye de Finlande, 1 pilote WRC supplémentaire, ainsi qu’un Mode Photo.