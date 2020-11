Warhammer Chaosbane disponible sur Xbox Series, bientôt sur PS5

Publié le Jeudi 12 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avec du bonus dedans

Petit rappel : sorti en juin de l'année dernière sur PC, PS4 et Xbox One, Warhammer: Chaosbane est un hack'n slash,dans lequel vous allez pouvoir incarner l'une des 6 classes de personnages seul ou en coop. Chaque personnage a ses propres aptitudes, ses propres caractéristiques, son propre gameplay.Plus de 70 monstres vous attendent. Cette version propose des environnements retravaillés et du contenu ajouté avec notamment une nouvelle zone, le cimetière et de nouveaux ennemis.Signé Nacon et EKO Software, Warhammer: Chaosbane est désormais disponible sur Xbox Series X ou S et sortira sur PS5 le 19 novembre en Europe (le 12 aux USA).