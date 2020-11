Yakuza: Like a Dragon est sorti

Publié le Jeudi 12 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Petit dragon deviendra grand

L'excellent Yakuza: Like a Dragon est désormais disponible sur PS4, PC et Xbox One ou Xbox Series. Il sera disponible sur PS5 le 2 mars 2021.Pour rappel vous incarnez Ichiban Kasuga, un yakuza de bas étage qui va peu à peu monter les échelons de l'organisation criminelle.Entre délires et plongée dans une ambiance nippone bien particulière, le jeu a été testé et validé par nos soins, comme vous pourrez le lire sur le site, dans notre test