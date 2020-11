Devil May Cry 5 Special Edition disponible sur Xbox Series, bientôt sur PS5

Publié le Jeudi 12 novembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Plus beau, plus fluide

Devil May Cry 5 Special Edition est désormais disponible sur Xbox Series. Il sortira sur PS5 dès la disponibilité de la console, c'est-à-dire le 19 novembre chez nous.Ces versions proposeront une résolution 4K avec la possibilité d'activer le 120 images par seconde, la technologie Ray Tracing (option sur Xbox Series X uniquement), l'audio 3D amémliorée et comprendra les contenus de l'édition Deluxe et du Color Pack EX de Devil May Cry 5.Pour rappel, on avait testé le jeu d'origine ici et la version Special Edition sur Nintendo Switch, là