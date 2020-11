- WRC 9 sur next-gen, c'est ça

Publié le Vendredi 13 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Et ça, c'est vraiment toi

Après avoir livré un trailer sur la Xbox Series, histoire d'annoncer la disponibilité du jeu sur cette plateforme, KT Racing et Nacon ont remis le couvert pour annoncer la disponibilité du jeu sur PS5.Alors vous allez me dire que non, le jeu n'est pas disponible sur PS5 parce que, tout simplement, la PS5 n'est pas disponible.Et bien si. Elle l'est. Pas chez nous, mais elle est sortie ailleurs. Alors le jeu est disponible. La preuve en vidéo.