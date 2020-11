- Professeur Rubik’s Entraînement Cérébral est disponible

Publié le Vendredi 13 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Laissez tomber, vous êtes cons comme des bites

Voilà typiquement le genre de jeu qui ne vous intéressera pas, vu combien vous êtes cons. Tous. Sans exception. Et d'ailleurs, le jeu n'a intéressé personne à la rédaction. A part moi. Mais moi, je suis bien plus intelligent que vous, alors ça explique.Pourtant, grâce au jeu Professeur Rubik’s Entraînement Cérébral, vous pourriez découvrir à quel point vous êtes con. Vous pourriez quantifier votre connerie.Le jeu est disponible dès à présent sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Et il propose 22 mini-jeux et 4 modes puzzle-games, dans le but de tester vos cellules grises. Mémoire, lettres, concentration, spatialisation, calcul...Bref, rien pour vous. Vous êtes beaucoup trop cons pour ça.