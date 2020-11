- La PlayStation 5 est disponible !

Publié le Vendredi 13 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Oui mais chez toi

La Playstation 5 est désormais disponible. Des jeux tels que Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Demon’s Souls, Call of Duty: Black Ops Cold War, Fortnite et NBA 2K21 accompagnent ce lancement.Alors vous allez me dire que c'est faux, que vous avez juste lu le titre de cette news et que vous vous êtes rués dans les boutiques pour voir s'il y en avait.Et bien fallait lire jusqu'au bout.La PS5 vient de sortir dans 7 pays du monde : États-Unis, Japon, Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud.Alors qu'on se demande bien ce que des mexicains avec leur 400 € par mois de salaire moyen vont bien pouvoir foutre de la console, sachez qu'il faudra attendre le 19 novembre pour la France.