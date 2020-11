- World of Warcraft Shadowlands : l'Invasion du Fléau est lancée

Publié le Vendredi 13 novembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un événement pré-lancement

Alors que la nouvelle extension est prévue pour le 24 novembre prochain, Blizzard a d'ores et déjà lancé les hostilités pour son World of Warcraft : l'Invasion du Fléau de Shadowlands.Un évènement de pré-lancement est désormais actif et le restera jusqu'à la sortie de l'extension.A découvrir en vidéo, parce que c'est bien plus zouli comme ça.