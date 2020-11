(TEST) Asus ROG Phone 3, un smartphone de folie

Publié le Vendredi 13 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Point faible : trop performant

Théo nous a supplié de lui fournir le top du hi-tech pour réussir à séduire une fille. Parce que, selon lui, les filles sont matérialistes, studpides et uniquement intéressées par le fric.On a eu beau lui expliquer que non, pas toutes, enfin on croit, enfin c'est sûr qu'il doit y en avoir des différentes, enfin on pense, enfin c'est ce que l'on a entendu dire enfin...Bref, on lui a filé l'Asus ROG Phone 3 à tester.Et ça a marché.