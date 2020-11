Publié le Samedi 14 novembre 2020 à 13:00:00 par Cedric Gasperini

Enfoirés, va

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Vincent est à l'étable à traire ses vaches. Théo est malade. Walid est en garde à vue. Corentin n'a plus donné signe de vie depuis 3 mois. On ne sait plus qui est Théodore. Louis cherche une nouvelle copine. Arthur a une nouvelle copine. Sylvain s'est déguisé en vache.Bref.Personne pour écrire la news A quoi jouez-vous ce week-end.Enfoirés.