Les Sims 4 Escapade enneigée, les vacances que vous n'aurez pas

Publié le Lundi 16 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Alors on glisse ?

EA Games vient de sortir Les Sims 4 Escapade enneigée, disponible sur PC, Mac, PlayStation 4 et Xbox One. Il s'agit d'une nouvelle extension dans laquelle les joueurs emmèneront leurs Sims en vacances, ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire cette année parce que soit on sera toujours confinés, soit de toute manière, c'est la galère niveau thunes.Sports d'hiver, promenades en montagne, le tout au Mont Komorebi, voire même des moments à se dorer le fion dans des sources chaudes.Ski, snowboard ou luge seront de la partie, tout comme l'escalade.L'extension coûte le prix d'un forfait journalier au ski, soit un bras et un rein, à savoir 39,99 €.