- Need for Speed: Hot Pursuit Remastered débarque sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Lundi 16 novembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Alors on roule ?

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vient de sortir sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit de l'ancien Need For Speed remis au goût du jour. Cet épisode est sorti, pour info, en 2010 sur PS3, Xbox 360 et PC.Le jeu propose des graphismes améliorés et contient tous les DLC sortis à ce jour sur le jeu, soit 6 heures de bonus et plus de 30 défis supplémentaires.