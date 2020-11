Publié le Lundi 16 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Alors on chante ?

Jean-Jacques Goldman - Au bout de mes rêves

Carla - Bim bam toi

Les Frangines - Donnez-moi

Amir - J‘ai cherché

Le Roi Lion - Je voudrais déjà être roi

Soprano ft. Vincenzo - Le Coach

Christophe Maé - Les Gens

Naza - Loin de moi

Clara Luciani - Ma soeur

Soprano ft. Marina Kaye - Mon Everest

M - Onde sensuelle

Angèle - Oui ou non

Indila - Parle à ta tête

Bigflo & Oli - Promesses

Kendji Girac ft. Claudio Capéo - Que Dieu me pardonne

Kendji Girac - Tiago

M. Pokora - Tombé

Stromae - Tous les mêmes

Angèle ft. Roméo Elvis - Tout oublier

Orelsan - Tout va bien

Justin Bieber - Yummy

Tones and I - Dance Monkey

Billie Eilish - bad guy

Selena Gomez - Lose You to Love Me

Ariana Grande - thank u, next

Dua Lipa - Don‘t Start Now

Jonas Brothers - Sucker

Maroon 5 - Memories

Lewis Capaldi - Before You Go

Ava Max - So Am I

Rita Ora ft. Liam Payne - For You

Trevor Daniel - Falling

Panic! at the Disco - High Hopes

Katy Perry ft. Skip Marley - Chained to the Rhythm

Sam Smith - Too Good at Goodbyes

Lizzo - Good as Hell

Major Lazer & DJ Snake ft. MØ - Lean On

The Lumineers - Ho Hey

KT Tunstall - Black Horse and the Cherry Tree

Genesis - I Can't Dance

Le nouvel opus de Let's Sing, Let’s Sing 2021 Hits Français et Internationaux est sorti sur PS4, Xbox One (dématérialisé uniquement) et Nintendo Switch. L'occasion de reprendre le micro pour s'offrir une soirée karaoké en famille...Au menu, 40 chansons, françaises ou internationales parce que si vous avez bien lu le titre du jeu, vous aurez compris qu'il y a les deux.Et parmi elles, de sacrées merdes quand même. Mais des incontournables aussi.Voici la liste.