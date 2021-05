- Hood: Outlaws & Legends lance un dernier trailer

Publié le Vendredi 7 mai 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vivement ce soir

Hood: Outlaws & Legends sera accessible dès ce soir minuit pour ceux qui ont précommandé le jeu et le 10 mai pour les autres.Une dernière vidéo a été dévoilée.Jouable multi par équipes de 4, il vous permet d'incarner une bande de voleurs qui prennent l'argent aux riches et aux puissant pour les redistribuer au peuple.Vous pariez que j'arriverai à tout faire foirer, juste parce que je me suis demandé si tirer sur ses copains, ça fonctionne, ou si on peut sauter dans le feu puis dans la charette alors qu'il fallait rester discret ?