Crusader Kings III: Royal Court, la première extension annoncée

Publié le Lundi 24 mai 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Il va falloir faire la cour, au sens propre

Une première extension pour le jeu de stratégie de Paradox Interactive a été annoncée : Crusader Kings III: Royal Court vuos fera découvrir la vie à la cour du Roi.Représentation virtuelle de la cour, décoration des lieux à gérer pour en mettre plein la vue aux visiteurs, siège et écoute des doléances des vassaux et courtisans... vous pourrez aussi embaucher artistes et artisans pour remplir vos caisses de trésors et reliques...Bref, la victoire passe aussi par une gestion interne. Cette extension sera accompagnée d'une grosse mise à jour gratuite qui ajoutera entre autres des postes à la cour pour les courtisans et une nouvelle interface culturelle.La date de sortie n'a pas été annoncée.