Hot Wheels Unleashed dévoile un nouvel environnement

Publié le Lundi 24 mai 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Gros drifts sur le campus

Prévu pour le 30 septembre prochain, Hot Wheels Unleashed dévoile son campus universitaire. Un lieu où vous pourrez piloter et créer un circuit qui aura la possibilité de traverser un hall principal, une bibliothèque, une salle de classe et un laboratoire de chimie. La vidéo dévoilée, ne montre pas beaucoup de nouveaux éléments de Gameplay, mais nous permet de voir à quel point les possibilités de jeux seront présentes.En plus de cette vidéo, Matel et Milestone annonce 7 nouveaux véhicules qui seront disponibles au lancement du jeu. On aura donc la Street Wiener, la Total Disposal, la Power Rocket, la Skull Crusher, la Tanknator, la Winning Formula et l’Exotique. Le total de voiture disponible est pour le moment de 60, on verra si on en aura pas encore plus d'ici les 4 prochains mois.Le jeu est déjà disponible en précommande sur PC, Xbox One et Series, PS4 et PS5 ainsi que sur Switch.