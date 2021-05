- Rogue Lords donne de ses nouvelles

Publié le Vendredi 21 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Lite ou like ?

Voilà longtemps que l'on n'avait eu de nouvelles de Rogue Lords; le jeu co-développé par Cyanide et Leikir Studio. Ce rogue-like tactique qui se déroule au XVIIème siècle, durant la période des grandes découvertes, vous entraîne dans une dystopie sombre appelée Le Nouveau Monde.Vous allez y incarner le Diable, alors que le Mal a été vaincu... Incapable de vous incarner, vous allez faire appel à vos sbires, tels que Dracula, Bloody Mary, le Cavalier sans tête, la Dame blanche et bien d’autres personnages mythiques, pour combattre les chasseurs de démons.Vous dirigerez une équipe de 3 combattants, chacun doté de capacités paticulières.Sortie prévue pour 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.