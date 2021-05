Back 4 Blood vous présente ses personnages

Publié le Vendredi 21 mai 2021 à 09:45:00 par Vincent Cordovado

Ca va saigner

Attendu pour le 22 juin prochain sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5, Back 4 Blood, le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead, se dévoile un peu plus grâce à un nouveau trailer.L'occasion pour nous, donc, d'en apprendre plus sur les huit personnages jouables du titre : Holly, Walker, Doc, Karlee, Jim, Hoffman, Evangelo et Maman notamment au niveau de leurs parcours, leurs caractéristiques et leurs capacités.Pour rappel, Back 4 Blood est un jeu multi en ligne qui permettra de buter des hordes de zombis jusqu'à 4 joueurs en coop.Le jeu proposera un système de cartes à jouer, de deck à composer, qui impacteront les parties, le contenu des arènes... l'IA a été présenté comme évolutive et devrait s'adapter à votre façon de jouer et pourra, en temps réel, modifier les conditions de jeu en ajoutant des obstacles ou en lâchant des zombis plus féroces. Ces conditions pourront être contrées ou modifiées avec les cartes des joueurs.