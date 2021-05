- Les Sims 4 Décoration d'intérieur pour le 1er juin

Publié le Vendredi 21 mai 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Valérie ?

EA et Maxis vont sortir le 1er juin une nouvelle extension pour Les Sims 4. Il s'intitulera "Décoration d'intérieur" et sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One.Dans ce pack, vous endosserez une nouvelle carrière, celle de décorateur ou décoratrice d'intérieur, et tout ce qui va avec : budget à respecter, styles différents, nouveaux meubles, nouveaux objets de déco et j'en passe.Bref, Valérie Damidot en Sims, quoi.