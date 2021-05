La Famille Addams fait son retour sur consoles et PC

Publié le Jeudi 20 mai 2021 à 11:45:00 par Vincent Cordovado

J'aime le mercredi

Déjà revenue sur le devant de la scène avec le film sorti en 2019, la famille Addams fera son grand retour dans le monde du jeu vidéo, avec un titre signé Outright Games.



La Famille Addams Panique au manoir est annoncé pour le courant de l'année sur PS4 et PS5, Switch, Xbox One et Series et PC, en format physique et numérique. Mercredi, Pugsley, Gomez et Morticia seront réunis pour défendre le manoir contre un mystérieux visiteur fermement décidé à le racheter. L'occasion pour le joueur de visiter chaque recoin de la bâtisse, tout en utilisant les capaciter spéciales de chacun des personnages : Mercredi peut faire appel à sa pieuvre domestique, tandis que le patriarche pourra utiliser son sabre.



Si la date de sortie n'est pas précisée, sa sortie devrait coïncider avec le prochain film qui doit débarquer sur grands écrans le 22 octobre prochain.