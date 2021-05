The Last of US II est disponible sur PS5

Publié le Jeudi 20 mai 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Oui mais...

Jeu culte, pour peu que vous ayiez assez de cran pour y jouer - et aller au bout - mais jeu qu'on déconseille quand même très fortement aux moins de 18 ans (ça devrait même être une interdiction légale); The Last of Us Par II est désormais disponible sur PS5, via un patch.Cette petite merveille de jeu, que nous avons adoré ( le test de The Last of Us Part II ici ) propose une meilleure résolution et une fluidité à 60fps. Il faut donc avoir le jeu PS4 (et une PS5, forcément) pour en bénéficier.