The Forgotten City : découvrez la première enquête

Publié le Jeudi 20 mai 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Toi aussi, tu aimes les sandalettes ?

Pour rappel, The Forgotten City est un jeu d'aventure narratif dans lequel vous évoluiez auy milieu d'un peuple romain maudit : tous les habitants deviennent changés en statue d'or, parce que l'un d'entre eux a commis un crime. Qui ? Pourquoi ? Comment ? A vous de le découvrir. Et l'(empêcher. Car vous allez revenir constamment au début du jeu, pris dans une boucle temporelle, jusqu'à trouver le coupable...Ce jeu d'enquêtes se dévoile dans une vidéo commentée.Il est toujours prévu sur Xbox One et PC cet été.