GTA V a enfin une date de sortie sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 11:40:00 par Vincent Cordovado

Rockstar ou l'art de bien capitaliser

Sorti en 2013, GTA V a déjà fait les beaux jours des joueurs PS3, Xbox 360 et PC puis PS4 et Xbox One. C'est maintenant au tour des joueurs PS5 et Xbox Series d'avoir droit à leur version remise au goût du jour. Et cette version est enfin datée.



C'est donc le 11 novembre prochain que les joueurs de consoles de dernier génération pourront poser leurs mimines poilues sur le titre de Rockstar.



Pour rappel GTAV, c'est 140 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu au monde, juste après Minecraft.



