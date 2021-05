Siege Survival: Gloria Victis est disponible

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Le test est en cours

On vous rappelle le pitch : Siege Survival: Gloria Victis est un jeu de survie dans une cité assiégée.Le jeu s'articule autour de trois gameplays principaux : fouiller en explorant les abords de la cité et les ruines pour y trouver des matériaux. L'artisanat et la gestion des ressources, puisque les soldats ont besoin d'armes et la population de nourriture. Et enfin la survie.Tiré du MMORPG Gloria Victis, puisqu'il se déroule dans le même univers, Siege Survival: Gloria Victis est désormais disponible sur PC.Et on est sur le test.