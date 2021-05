Le Xbox Game Pass annonce de nouveaux jeux

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Riche

SnowRunner (Cloud, Console & PC) — Disponible

Peggle 2 (Cloud) EA Play — 20 mai

Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville (Cloud) EA Play — 20 mai

Secret Neighbor (PC) ID@Xbox — 20 mai

The Wild at Heart (Console & PC) ID@Xbox — 20 mai

Knockout City (Console & PC) EA Play — 21 mai

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console & PC) — 21 mai

Maneater (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 25 mai

Conan Exiles (Cloud & Console) ID@Xbox — 27 mai — Optimisé pour Xbox Series X|S

Fuzion Frenzy (Cloud) — 27 mai

Joy Ride Turbo (Cloud) — 27 mai

MechWarrior 5: Mercenaries (Console) ID@Xbox — 27 mai

Slime Rancher (PC) ID@Xbox — 27 mai

Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox — 27 mai

SpellForce 3: Soul Harvest (PC) — 27 mai

Le Xbox Game Pass a annoncé l'arrivée de nouveaux jeux, immédiate ou imminente. On vous rappelle une nouvelle fois le fonctionnement du Xbox Game Pass : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :