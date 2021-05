The Ascent : le RPG cyberpunk dénbarque en juillet

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Toujours alléchant

Edité par Curve Digital et développé par Neon Giant, The Ascent est un action RPG qui se déroule dans un univers Cyberpunk. Il vient d'être annoncé pour le 29 juillet prochain. Et il sortira sur PC, Xbox One et Xbox Series.Le jeu vous plonge dans une mégapole où vivent ensemble toutes les créatures de la galaxie. Mais lorsque les factions entrent en guerre, la cité ferme ses portes et chaque quartier est à feu et à sang. Vous allez évoluer dans cette ambiance...Le jeu sera jouable en solo ou en coop. Voici une nouvelle bande-annonce.