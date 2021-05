Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice est sorti !

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La chasse aux strings

Suite de Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry,Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice est désormais disponible en version physique et dématérialisée sur PS4 et Nintendo Switch, et en dématérialisé uniquement sur Xbox One.Le jeu nous replonge dans les aventures du dragueur loser ultime, Larry. Dans cet épisode, Larry a quitté New Lost Wages en compagnie de sa bienaimée Faith, pour aller vers Cancum. Mais il a été séparé de sa dulcinée. Le voilà donc à la recherche de Faith, tout en devant résister aux beautés exotiques qui vont croiser sa route...On est sur le test, on vous en reparle bien vite.