Kerbal Space Program 2 présente son tutoriel

Publié le Mardi 18 mai 2021 à 11:40:00 par Vincent Cordovado

Vers l'infini et au-delà

Annoncé lors de la Gamescom 2019 et plusieurs fois repoussé, Kerbal Space Program 2 devrait débarquer en 2022, sur PC, Xbox One et PS4. Si tout va bien.



Histoire de faire patienter les joueurs, Private Division et Star Theory Games proposent une nouvelle vidéo des développeurs. Dans cette vidéo, Scott Manley, fan de la licence et astrophysicien ainsi que son confrère Joel Greene, nous en apprennent un peu plus sur le didacticiel du titre et sur les améliorations de l'interface qui devraient rendre l'expérience plus accessible à tous. Et ça ne fera pas de mal.



Pour rappel, le jeu proposera de nouvelles planètes à découvrir, des nouvelles technologies, la possibilité de fonder des colonies, mais également de construire des vaisseaux sans se soucier de l'impact de la gravité terrestre sur ceux-ci. Un moyen de développer des vaisseaux immenses et laisser parler l'imagination de milliers de joueurs. Pour la première fois dans la licence, les joueurs pourront se retrouver en multijoueur pour partager leur expérience.