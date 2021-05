F1 2021 : 7 pilotes cultes dans l'édition Deluxe

Publié le Mardi 18 mai 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mais pourquoi est-il si méchant ?

Michael Schumacher (94) - 91 victoires en 308 courses, et sept fois champion du monde

Ayrton Senna (94) – 41 victoires, 65 pole positions et trois championnats du monde

Alain Prost (93) – 51 victoires, 41 meilleurs tours et quatre championnats du monde

Jenson Button (90) - A remporté le Championnat du Monde 2009 en première saison de Brawn GP

Nico Rosberg (89) - Il a remporté neuf des 21 courses lors de sa saison de championnat 2016

David Coulthard (87) – A remporté 13 courses, 62 podiums et vice-champion du monde en 2001

Felipe Massa (86) – 11 victoires, 41 podiums et vice-champion de la saison 2008

EA et Codemasters ont annoncé que 7 pilotes emblématiques de la Formule 1 seront inclus dans l'édition Deluxe de F1 2021. Enfin, du moins 5 pilotes, 1 légume et 1 crêpe.En voici la liste :Manque finalement que Niki Lauda et la liste aurait été tout feu tout flammes...Notez que Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc orneront la jaquette.