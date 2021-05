- Final Fantasy XIV Online Endwalker annoncé pour novembre

Publié le Lundi 17 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

La quatrième extension de Final Fantasy XIV Online sortira le 23 novembre prochain. Endwalker, puisque c'est son nom, est d'ores et déjà disponible en précommande.A cette occasion, plusieurs vidéos ont été dévoilées.Une cinématique a été présentée, comprenant le nouveau morceau composé par Masayoshi Soken, avec la voix de Sam Carter du groupe Architects.Le second job proposé par Endwalker sera le faucheur, un DPS de mêlée équipé d'une faux et invoque des avatars dans les combats. A découvrir aussi en vidéo.Les hommes viéras sont une nouvelle race jouable, rejoignant les femmes viéras. Là encore, une vidéo a été diffusée :On vous rajoute celle sur la nouvelle cité, la vieille Sharlayan :Les deux nouvelles zones étendues, Labyrinthos et Mare Lamentorum :Sans oublier la nouvelle zone « Thavnair » :La nouvelle ville « Radz-at-Han » :Et les donjons :