- Subnautica : Below Zero est sorti

Publié le Lundi 17 mai 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sous l'océaaaaan...

Suite de Subnautica, Subnautica : Below Zero est désormais disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Il s'agit d'un jeu d'exploration sous-marine. Cette fois-ci, vous allez explorer les eaux d'une planète inconnue, la planète 4546B.Notez au passage que le premier Subnautica est aussi disponible pour la première fois sur Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S (La mise à jour est gratuite pour tous les possesseurs de la version PlayStation 4 et Xbox One).