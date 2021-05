Publié le Samedi 15 mai 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Restez (encore) chez vous

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Dehors, c'est la tempête. Il fait froid, il pleut, les gens sont cons, bref, tout est fait pour rester chez soi ce week-end. Et ne me dites pas que vous faites partie de ces crétins qui se sont rués sur les locations et autres chambres d'hôtel dont les prix ont explosé de manière ahurissante, dans le but d'injustement rattraper le manque à gagner des mois de pandémie...En tout cas, moi, je reste bien au chaud. Manette en mains.Et vous ?