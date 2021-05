- Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition est disponible sur l’Epic Game Store

Publié le Vendredi 14 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

La totale

RPG à l’ancienne, en 3D isométrique développé par Owlcat Games, Pathfinder Kingmaker s'inspire du jeu de rôle papier Pathfinder, lui-même dérivé de l'univers Donjons & Dragons.Le jeu, déjà disponible depuis quelques temps en édition définitive, l'est désormais sur l'Epic Game Store en Enhanced Plus Edition.Voilà. Rien de bien nouveau, en quelque sorte, mais c'est l'occasion de reparler de ce bon petit jeu et ça, ça fait toujours plaisir.Notez que ce Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition intègre les DLC The Wildcards, Varnhold’sLot, Beneath The Stolen Lands, soit 3 DLC narratifs, et également les DLC Bloody Mess (ajout d'effets visuels optionnels sanglants), Arcane Unleashed (ajout de nouveaux sorts) et Royal Ascension (bande-son, artbook numérique, et autres bonus).