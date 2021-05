- Dungeons & Dragons Dark Alliance sera disponible sur le Xbox Game Pass

Publié le Vendredi 14 mai 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Une bonne nouvelle

On vous en parlait hier, Dark Alliance sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series le 22 juin 2021. Les versions PS4 et Xbox One seront compatibles PS5 et Xbox Series.Bonne nouvelle pour les abonnés au Xbox Game Pass : le jeu y sera inclus dès sa sortie.Pour rappel, Dungeons & Dragons Dark Alliance se déroule dans les Royaumes Oubliés et opposera le célèbre personnage de la licence, Drizzt Do'Urden et ses compagnons, Catti-Brie, Bruenor et Wulfgar, aux monstres emblématiques de cet univers : Les géants du givre, les Tyrannoeils et les dragons blancs...