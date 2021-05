- Assassin’s Creed Valhalla : La Colère des Druides, le premier DLC, est sorti

Publié le Jeudi 13 mai 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Elle est terrible

Les joueurs devront accomplir des Contrats Royaux des rois gaéliques afin de collecter des ressources.

Ils pourront revendiquer et conquérir les Ringforts d’Irlande, former des alliances pour dominer les routes commerciales afin de contribuer à la richesse de Dublin et la transformer en principale place commerciale du pays.

Échanger des ressources rares et des récompenses exotiques avec des pays d'outre-mer afin de faire de Dublin une ville prospère.

Maîtriser un tout nouveau type d'arme : la faucille, une lame rapide et mortelle qui peut être tenue dans chaque main.

Utiliser de nouvelles capacités et compétences telles que le Salut viking, les flèches à bombe fumigène, l’invocation du chien-loup irlandais et le combo avec la faucille.

Combattre de nouveaux ennemis puissants incluant les Enfants de Danu, un culte druidique mystérieux, les Drengrs, les factions irlandaises et de nouvelles créatures mythiques.

Découvrir une variété de nouveaux équipements et d’armes et davantage d'options de personnalisation pour le drakkar, le cheval, le corbeau, les tatouages et les cheveux d'Eivor ainsi que de nouvelles décorations pour la colonie.

Ubisoft sort aujourd'hui La Colère des Druides, le premier DLC narratif d'Assassin’s Creed Valhalla. Il sera disponible dans le courant de la journée sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Dans ce DLC, Eivor est convoqué(e) en Irlande par Barid, un cousin. Tous deux vont aller voir le Haut-Roi d'Irlande qui va leur demander d'unifier les tribus du pays.Développée par Ubisoft Bordeaux, cette nouvelle trame narrative ajoute de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus.Pour en bénéficier, il faut avoir rejoint l'Angleterre, dans le jeu d'origine, et terminé au moins un arc narratif, Grantebridgescire ou Ledecestrescire.La Colère des Druides est accessible pour tout détenteur du Season Pass (39,99 €) ou peut être acheté séparément au prix de 24,99 €.