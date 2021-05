- Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground dévoile ses factions

Publié le Jeudi 13 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ma Gueule

Les Stormcast Eternals, guerriers les plus robustes de Storm Ground, portent dignement leur nom. En se regroupant en formations compactes autour de leur héros, ils peuvent résister à la plupart des attaques et briller lors des longues batailles.

Les Nighthaunt, quant à eux, sont beaucoup plus fragiles, et s’appuientsur leurs capacités à affaiblir leurs ennemis et à invoquer un grand nombre d'unités pour les submerger.

Enfin, les Maggotkin compensent leurs mouvements limités avec une capacité inégalée à contrôler le champ de bataille, transformant des portions du terrain en dangereuses zones contaminées, contraignant leur ennemis à les éviter sous peine de se voir infliger de sérieux malus.

Jeu de stratégie au tour par tour, développé par Gasket Games et édité par Focus Home Interactive, Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground est attendu le 27 mai sur PS4, Xbox One, PC et Switch.Il vous met dans la peau d'un ommandant d'une des grandes armées de Warhammer Age of Sigmar. Trois factions seront disponibles : les Stormcast, les Nighthaunt ou les Maggotkin.Ces trois factions sont présentées en vidéo.