Frozenheim : construisez et gérez votre village viking

Publié le Jeudi 13 mai 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Jeu développé par le studio indépendant Paranoid Interactive, Frozenheim sort en accès anticipé sur Steam le 20 mai prochain.Comme son nom ne l'indique pas, Frozenheim est un city-builder. Un jeu dans lequel vous allez construire et gérer votre cité. Ou plutôt, votre village dans un premier temps. Et tout cela se déroule à l'ère des vikings.Il faudra gérer vos habitants, protéger vos frontières et, forcément, combattre les invasions voisines. Le jeu proposera des affrontements de type RTS (jeu de stratégie en temps réel).A découvrir en vidéo, avant de se laisser tenter par l'aventure...