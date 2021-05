- Space Commander: War and Trade est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 14 mai 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Rejoignez l'Elite ?

On vous a déjà parlé de Space Commander: War and Trade, un jeu inspiré par les anciens jeux comme Elite, dans lequel vous allez incarner commandant de vaisseau spatial.Vous allez devoir remplir des missions et choisir votre camp : un mercenaire ? Un marchand ? Un hors-la-loi ?Le but : avoir toujours plus d'argent pour faire grossir votre flotte de vaisseaux et les améliorer.Le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch.