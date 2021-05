- Famicom Detective Club : un jeu d'enquêtes sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 13 mai 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le Pénitentier

Famicom Detective Club: The Missing Heir - Le vent souffle sur les paysages champêtres de la campagne nippone. Un homme du nom d'Amachi découvre le héros du jeu. Celui-ci a perdu connaissance. À son réveil, comme frappé d'une amnésie partielle, il réalise alors qu'il est détective... et qu'il enquête sur la mort d'un homme, le chef d'une famille puissante : les Ayashiro... C'est donc armé de raison, de logique, et de l'esprit vif d'un vrai détective que le joueur se donnera pour mission de révéler au monde le coupable de cette affaire, mais aussi et surtout le passé du protagoniste... avant que la tragédie ne vienne teinter de mort cette enquête éprouvante.

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind - La nuit est tombée sur le lycée Ushimitsu. Une étudiante est morte... elle enquêtait sur un fantôme sanguinaire, dont la présence hantait les couloirs du lycée. Et cette tragédie vient meurtrir aussi bien la communauté locale que les camarades de classe de la pauvre jeune fille. Le joueur, sous les traits d'un apprenti détective, s'attèle à découvrir la vérité derrière l'horreur du meurtre, et celle derrière la funeste rumeur de « The Girl Who Stands Behind »... Un conte haletant, une présuite pleine de suspense.

Initialement sortis au Japon, les jeux Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind se retrouvent dans une compilation traduite en français et qui sort demain sur Nintendo Switch.A découvrir sur le Nintendo eShop pour la somme de 59,99 € .Il s'agit de romans visuels qui vous entraînent dans des enquêtes, à base d'intorrgatoires et d'exploration...