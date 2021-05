- Pokémon : Katy Perry chante avec Pikachu

Publié le Vendredi 14 mai 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Mon Royaume pour des boules Quiès

Pour fêter les 25 ans de Pokémon, une compilation de chansons sortira à l'automne. Pokémon 25 : l’album incluera notamment une chanson de Katy Perry, baptisée "Electric" et dans laquelle elle chante avec Pikachu.Enfin, disons qu'elle chante, et que Pikachu reste à côté à rien branler comme d'habitude.Post Malone et J Balvin participeront aussi à l'album.Vivement un duo Ratata-Eminem et Roucoul-Skunk Anansie.Mieux encore : Katy Perry a décidé de lancer une gamme d'accessoires et vêtements aux couleurs de Pikachu. Avec des prix spéciaux de type " Gros foutage de gueule " comme un t-shirt à $30, un sweat-shirt à $65 et un sac de merde en tissu à $30. Comptez entre $6 et $18 supplémentaires pour les frais de port.Parce qu'on est de gros déconneurs, on vous met le clip :