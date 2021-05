NEO: The World Ends With You dévoile sa cinématique d'ouverture

Publié le Lundi 17 mai 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Permettez qu'on vous introduise...

NEO: The World Ends With You, le prochain jeu de Square Enix, est toujours prévu le 27 juillet prochain sur PS4 et Nintendo Switch. Une version PC a également été confirmée, pour l'été, sans date de sortie précise. Elle sera disponible uniquement via l'Epic Games Store.Cet action-RPG qui se déroule dans les rues de Shibuya, au coeur de Tokyo, vous place dans la peau de Rindo. Rindo va devoir explorer les rues afin de découvrir les mystères du jeu auquel les personnages ont été forcés de prendre part : Le jeu des Reapers.La cinématique d'ouverture du jeu a été dévoilée.