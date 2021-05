Publié le Lundi 17 mai 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Kalaka

FIFA 21 Call Of Duty: Black Ops Cold War GTA V : Édition Premium

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 L'Aventure Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 Cyberpunk 2077

Une fois n'est pas coutume, nous avons reçu en avance le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s'agit de la 18ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Kalaka. C’est une tomme de vache au lait cru, qui vient de Nouvelle-Aquitaine.Le raz-de-marée Resident Evil Village a bien eu lieu. Et c'est lui qui truste les premières places de tous les classements, du moins des plateformes sur lesquelles il est sorti.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 3 au 9 mai 2021 :