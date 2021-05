Maid of Sker sort sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Mêrme pas peur

Développé par Wales Interactive, Maid of Sker est un jeu d'horreursorti sur PC, PS4 et Xbox One et Nintendo Switch l'année dernière. Vincent nous en avait d'ailleurs livré le test . Et soit dit en passant, il avait été très loin d'être convaincu par le titre.Le jeu s'inspire des légendes autour de la Sker House, une vraie maison en Grande-Bretagne, au Pays de Galle pour être tout à fait exact, et qui serait hantée... La maison est bâtie sur les ruines d'un ancien monastère vieux de 900 ans... Vous allez incarner Thomas Evans, un musicien qui tente de sauver la femme qu'il aime et qui va devoir plonger dans les entrailles et les secrets les plus horribles de cette maison...The Maid of Sker est, à l'origine, une trilogie de romans écrite par RD Blackmore au XIXème siècle.Le jeu débarque la semaine prochaine sur PS5 et Xbox Series. Il vient agrémenté d'un nouveau mode de jeu, de type shoot FPS, dans plusieurs endroits du jeu. Ce mode sera aussi disponible gratuitement, via une mise à jour, si vous avez déjà le jeu sur les autres plateformes.Mouais...