FLORENCE + THE MACHINE interprète la chanson originale du film Cruella

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 10:30:00 par Sylvain Morgant

Mais pourquoi est-elle si méchante ?

La promo pour la prochaine sortie du film Cruella, sortant le 23 juin prochain, est lancée.Entre deux spots TV, Disney dégaine le titre principal du film interprété par le groupe Florence + The Machine.La chanson originale s'intitule "Call me Cruella".Alors, oui, ce ne sont que les 1eres notes du titre. Et oui, bon, si on écoute bien, y a certaines notes qui ont l'air de venir d'autres chansons célèbres… Mais bon c'est Cruella hein.