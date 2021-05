Saints Row: The Third Remastered annoncé sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas

Dans la série des "fallait vraiment pas vous sentir obligé parce que bon, en fait, on s'en bat iun peu les steaks", Deep Silver a annoncé la sortie de Saints Row The Third Remastered sur lPS5 et Xbox Series le 25 mai, avec une sortie aussi sur Steam et GOG le 22 mai.En gros, vous aurez la qualité de ce qui existait déjà sur PC, à savoir une version remasterisée avec une amélioration graphique, en 4K 60fps.Deep Silver a annoncé que Saints Row® The Third™ Remastered sortira sur la nouvelle génération de consoles le 25 mai, avec une sortie sur Steam et GOG prévue pour le 22 mai.Si vous avez déjà accès aux versions PS4 et Xbox One, la mise à jour sera gratuite.L'année dernière, on n'avait pas été tendre avec ce remastered . Pas de raison qu'il arrive à nous convaincre cette fois-ci...