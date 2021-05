Lemnis Gate : dÃ©couvrez le Dev Diary de ce FPS original

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Original

Lemnis Gate est un FPS tactique au tour par tour... vous devez réussir à battre vos adversaires en 5 rounds de 25 secondes. Chaque round se répète 5 fois, ce qui vous permet d'influer sur le passé et prépare l'avenir...Petite explication : si par exemple un adversaire a sélectionné une action pour un de ses personnages et qu'il tue l'un des vôtres, vous pouvez lors du nouveau choix sur ce même round (puisqu'il se répète), décider de tuer cet adversaire avant même qu'il ne tue votre personnage, par exemple...Le jeu sortira sortir sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One à l'été 2021.Les développeurs de chez Ratloop Games Canada ont publié un Dev Diary : le directeur du jeu, James Anderson explique son fonctionnement.