Ghost Recon Breakpoint : la mise Ã  jour Teammate Experience pour le 25 mai

Publié le Mercredi 19 mai 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Prends soin de tes amis

Il commence à dater, mais il est toujours vaillant. Le jeu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint bénéficiera d'une mise à jour baptisée Teammate Experience. Elle sera disponible gratuitement pour tous le 25 mai prochain dans le cadre de la Mise à Jour 4.0.0.Cette mise à jour introduira une nouvelle boucle de progression qui permettra d'améliorer ses coéquipiers, de gagner des récompenses et débloquer de nouveaux défis.Les coéquipiers auront un niveau d'équipe et une barre d’XP en commun. On parle bien entendu des coéquipiers dirigés par l'IA. Vous pourrez ainsi leur débloquer quelques 14 améliorations.